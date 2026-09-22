Po tragicznej śmierci nastolatka w Nakle ekspert apeluje o lekcje wychowania komunikacyjnego

2026-09-22, 14:27 Marcin Doliński/DW

W Grudziądzu trwa Kujawsko-Pomorskie Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Ludności/ Fot. Marcin Doliński

Co zrobić, by tragicznych wypadków na hulajnogach elektrycznych było mniej? Rozmawiamy o tym z ekspertem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym po wypadku w Nakle, gdzie zginął 13-latek.

Wojciech Pasieczny, wiceprezes Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym przypomina, że warto zawsze zatrzymać się przez wejściem na pasy i upewnić się, że jest bezpiecznie.



- Gdy byłem w wieku dziecka, które zginęło w wypadku w Nakle, dorośli wpajali mi jasną zasadę: zatrzymujemy się przed przejściem, patrzymy w lewo, potem w prawo i jeszcze w lewo - mówi Wojciech Pasieczny. - Dzisiaj mało który nastolatek zna tę regułę, mało kto ją stosuje. Przepisy mamy dobre, ale ich przestrzeganie kuleje. Trzeba chyba kilku pokoleń, żeby to wyplenić. Najlepszą metodą byłoby wprowadzenie lekcji z wychowania komunikacyjnego i to już od przedszkola. Chodzi o to, żeby młodych ludzi, którzy stają się uczestnikami ruchu drogowego, przyzwyczaić, że przepisy są po to, żeby ich przestrzegać - dodaje.



Szeroko w wypadku w Nakle, w którym zginął 13-latek poruszający się hulajnogą, informowaliśmy tutaj.



W Grudziądzu trwa Kujawsko-Pomorskie Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Ludności.

Wśród poruszanych tematów była kwestia zagrożeń wynikających z trwającej wojny na Ukrainie.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.