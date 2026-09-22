Grozili śmiercią i ukradli mu telefony. Trzech recydywistów z Bydgoszczy trafiło do aresztu

2026-09-22, 12:20 JW

Recydywiści z Bydgoszczy usłyszeli zarzuty. /fot. Pixabay/ilustracyjna

Prokuratura nadzoruje śledztwo wobec trzech mężczyzn z Bydgoszczy. Mając przy sobie narzędzie przypominające broń, mieli grozić śmiercią jednej z ofiar. Zatrzymani okazali się być recydywistami.

Do zdarzenia doszło 14 września, około godziny 2.00 w nocy, przy ulic Inowrocławskiej w Bydgoszczy. Jak ustalili śledczy, Kamil R., Dawid M. i Patryk K., posługując się przedmiotem wyglądającym na broń palną oraz środkiem obezwładniający, grozili pokrzywdzonemu śmiercią, po czym go doprowadzili go do stanu bezbronności.



Napastnicy żądali od ofiary gotówki. Kiedy ten nie zgodził się, ukradli mu dwa telefony komórkowe. Sprawców zatrzymali policjanci.



- Zatrzymani byli uprzednio karani za przestępstwa podobne, odbywali kary więzienia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił napastnikom zarzuty popełnienia przestępstwa rozboju wraz z recydywą, zagrożonego karą do nawet 30 lat pozbawienia wolności - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



Ponadto u jednego z podejrzanych znaleziono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym między innymi marihuany (129,59 g). Kamilowi R. uzupełniono zarzuty posiadania niedozwolonych środków.



Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przychylił się do wniosku prokuratora, co oznacza, że mężczyźni spędzą trzy miesiące w areszcie. Trwa nadal postępowanie przygotowawcze.