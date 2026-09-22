Policjanci z Torunia na ratunek nieprzytomnemu seniorowi. Uratowali mu życie

2026-09-22, 13:30 JW

Policjanci z Torunia uratowali 70-letniego seniora. /fot. KMP w Toruniu

Toruńscy policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania pomogli 70-latkowi, który stracił przytomność i potrzebował natychmiastowej reanimacji. Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy funkcjonariusze jechali zabezpieczać mecz. Mężczyznę zauważyli wśród grupy zgromadzonych osób.

W ubiegłą sobotę policjanci GSR jechali na odprawę przed zabezpieczeniem meczu. Na chodniku przy ulicy Kościuszki zauważyli grupę osób zgromadzonych wokół leżącego przy rowerze mężczyzny. Zdecydowali się sprawdzić, co się stało.



Jak relacjonowali świadkowie, nieprzytomny 70-latek chwilę wcześniej osunął się na ziemię i nie oddychał. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania.



- Ocenili stan mężczyzny i stwierdzili, że konieczne jest przywrócenie krążenia. Powiadomili dyżurnego i rozpoczęli czynności ratunkowe, uciskając klatkę piersiową nieprzytomnego mężczyzny. W pobliżu znajdowała się przychodnia. Jej pracownice, widząc sytuację, przyniosły na miejsce defibrylator AED. Policjanci wykorzystali urządzenie podczas prowadzonej resuscytacji. Po krótkim czasie przywrócili mężczyźnie oddech - przekazuje podkom. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.



Seniora przekazano medykom, którzy przybyli na miejsce.