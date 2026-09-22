Potrącenie dwóch osób na pasach w Tucholi. Jedna z nich jest ranna

2026-09-22, 10:36 Agata Raczek/JW

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Tucholi

Dwóch pieszych potrąconych na ul. Chojnickiej w Tucholi. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Jak wstępnie ustalili policjanci. 60-letni kierowca osobówki potrącił na pasach dwóch pieszych.



- Byli to mężczyźni w wieku 56 i 68 lat. W wyniku zdarzenia 56-latek został przewieziony do szpitala na badania. 68-letni pieszy nie odniósł obrażeń. Na miejscu policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenia dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia - przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Tomasz Gac z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.