Potrącenie dwóch osób na pasach w Tucholi. Jedna z nich jest ranna

2026-09-22, 10:36  Agata Raczek/JW
Potrącenie na przejściu dla pieszych w Tucholi

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Tucholi

Dwóch pieszych potrąconych na ul. Chojnickiej w Tucholi. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Jak wstępnie ustalili policjanci. 60-letni kierowca osobówki potrącił na pasach dwóch pieszych.

- Byli to mężczyźni w wieku 56 i 68 lat. W wyniku zdarzenia 56-latek został przewieziony do szpitala na badania. 68-letni pieszy nie odniósł obrażeń. Na miejscu policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenia dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia - przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Tomasz Gac z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Mówi mł. asp. Tomasz Gac

Tuchola

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