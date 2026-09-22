Czy da się przeżyć bez własnych czterech kółek? Wtorek pod znakiem Europejskiego Dnia Bez Samochodu
Dla wielu mieszkańców regionu to komfort i niezależność, ale również jedyny sposób na dotarcie do pracy. We wtorek, w Europejski Dzień bez Samochodu, pytamy kierowców, czy bez tego pojazdu byłoby im trudniej się przemieszczać.
Nasz reporter sprawdził to we Włocławku.
- Ja jestem spoza Włocławka, także mi by było bardzo trudno - mówi nam przyjezdna. - Tutaj w mieście to się da obejść bez samochodu, ale gdzieś dalej to niestety nie - dodaje Włocławianka.
- Musiałabym trzy godziny wcześniej próbować jakoś dojechać, a powrót trwałby tak samo dużo dłużej niż normalnie - uważa kolejna. - Naprawdę jeżeli nie muszę korzystać to idę po zakupy pieszo - zwraca uwagę inna. - Autobusem mogę się też przemieścić tam, gdzie potrzebuję - wskazuje mieszkaniec Włocławka.
We wtorek kierowcy bezpłatnie mogą podróżować wojewódzkimi pociągami PolRegio, Arrivy i autobusami KPTS-u. Udogodnienia dotyczą też przejazdów autobusami i tramwajami w największych miastach regionu.
Ważne jest jednak okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu tożsamości. Szczególnym wyjątkiem jest Toruń - tutaj komunikacja miejska jest dzisiaj darmowa dla wszystkich.