Po tragicznym wypadku na hulajnodze w Nakle. W miejscu zdarzenia pojawiły się znicze i pluszak

Na miejscu pojawiły się znicze i miś. /fot. Natasza Trzebuchowska
Mieszkańcy Nakła nad Notecią wstrząśnięci wczorajsza tragedią. Na hulajnodze zginął 13-latek, który wjechał w autobus na przejściu dla pieszych. Polskie Radio PiK jest na miejscu tego zdarzenia.
„To jest straszne"
Nasza reporterka Natasza Trzebuchowska rozmawiała z mieszkańcami.
- Tragedia to niebywała dla wszystkich i myślę, że takie obwinianie tego, tamtego to w tej chwili w ogóle nie ma sensu - mówi mieszkanka Nakła. - Ogólnie jest niebezpiecznie w tym miejscu - dodaje inny mieszkaniec.
- Tutaj infrastruktura powinna być zmieniona. Te pasy to już dawno były zgłaszane w szkole, placówka też nie mogła nic z tym zrobić, ponieważ teren należy do PKS, więc co tu można mówić - zaznacza kobieta.
- Szkoła jest wyżej co prawda, ale wiadomo, że dzieciaki tamtędy do domu wracają. Gdzie się nie spojrzę, to tych hulajnóg jest naprawdę pełno. Sama jestem mamą trójki dzieci i po prostu nie wyobrażam sobie tego, żeby moje dziecko jeździło na hulajnodze elektrycznej. Ja też podejrzewam, jak czuje się kierowca tego autobusu. To jest straszne - podkreśla kolejna.
- Przed chwileczką na ulicy samochód również prawie potrąciłby następnego małego chłopca na hulajnodze, który jechał z taką szybkością, że aż ręce opadają. Dzieciaki w ogóle nie wyciągnęły z tego żadnego wniosku. Stąd teraz taka tragedia - mówi naszej reporterce inny przechodzień.
Sprawą zajmie się prokuratura
Wczorajsza tragedia w Nakle to drugi śmiertelny wypadek na hulajnodze w tym roku w naszym regionie. 13-latek wjechał na przejście dla pieszych, na którym zderzył się z autobusem i zginął na miejscu.
- Kierujący powinien zatrzymać się, zejść z jednośladu i następnie po upewnieniu się, może bezpiecznie udać się na drugą stronę. Prawdopodobnie miał na sobie kask. W trakcie zdarzenia już po przyjeździe ten kask nie był na głowie, tylko obok, ale prawdopodobnie jechał w kasku. Zgodnie z przepisami, które teraz obowiązują, na hulajnodze może poruszać się osoba, która ukończyła minimum 13 lat oraz do lat 13 powinna posiadać kask ochronny. Również taka osoba musi mieć uprawnienia minimalne, które są potrzebne - mówi rzecznik nakielskich policjantów mł. asp. Kamil Smoliński.
Teraz sprawą zajmie się prokuratura. Śledczy przesłuchali kierowcę autobusu - dodajmy, ze mężczyzna był trzeźwy w momencie wypadku. Przesłuchani zostaną także pozostali świadkowie. W autobusie było czterech pasażerów.
- Sprawdzenie stanu technicznego pojazdów, powołanie biegłego z dziedziny ruchu drogowego, który by nam określił przebieg zdarzenia, z jaką prędkością poruszał się ten chłopiec hulajnogą i z jaką prędkością poruszał się kierujący autobusem - wyjaśnia Arkadiusz Nowak, zastępca Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią.
W wypadkach na hulajnogach elektrycznych najczęściej biorą udział osoby w wieku 13-17 lat. Najczęstsze przyczyny to: jazda bez kasku, nadmierna prędkość i ignorowanie znaków drogowych.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę