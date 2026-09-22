Po tragicznym wypadku na hulajnodze w Nakle. W miejscu zdarzenia pojawiły się znicze i pluszak

2026-09-22, 10:00 Natasza Trzebuchowska/JW

Na miejscu pojawiły się znicze i miś. /fot. Natasza Trzebuchowska

Mieszkańcy Nakła nad Notecią wstrząśnięci wczorajsza tragedią. Na hulajnodze zginął 13-latek, który wjechał w autobus na przejściu dla pieszych. Polskie Radio PiK jest na miejscu tego zdarzenia.

„To jest straszne"





Nasza reporterka Natasza Trzebuchowska rozmawiała z mieszkańcami.

- Przed chwileczką na ulicy samochód również prawie potrąciłby następnego małego chłopca na hulajnodze, który jechał z taką szybkością, że aż ręce opadają. Dzieciaki w ogóle nie wyciągnęły z tego żadnego wniosku. Stąd teraz taka tragedia - mówi naszej reporterce inny przechodzień.





Sprawą zajmie się prokuratura