Tragedia w Cekcynie. Zmarł mężczyzna przygnieciony przez osobówkę [AKTUALIZACJA]

2026-09-22, 07:34 Agata Raczek, Tatiana Adonis/JW

Plansza Pilne

Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód w Cekcynie niedaleko Tucholi. Do tragicznego wypadku doszło w tartaku.

Na mężczyznę osunął się samochód. Spod pojazdu wydobyli go koledzy, a strażacy rozpoczęli reanimację.



- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letni mieszkaniec Cekcyna został przygnieciony przez pojazd, który z nieustalonych dotąd przyczyn przemieścił się. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć - mówi Tomasz Gac, oficer prasowy tucholskich policjantów.



Na miejscu pracują policjanci, ustalający dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.