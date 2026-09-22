Krzysztof Gawkowski o wycieku danych z MyDr: Firma powinna ponieść karę [„Rozmowa Dnia"]

2026-09-22, 09:00 Maciej Wilkowski/JW

Krzysztof Gawkowski był gościem „Rozmowy Dnia". /fot. Izabela Langner

Na jakim etapie jest ustalanie sprawców wycieku wrażliwych danych (w tym numerów PESEL, historii chorób i wystawionych recept), który może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków? Czy mamy do czynienia z handlem czasem prezydenta? Czy po słowach o zdradzie stanu pójdą czyny? Na te pytania odpowiadał w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Spotkanie za 100 tysięcy?





Czy prezydent dopuścił się zdrady stanu i czy handluje się czasem głowy państwa? Media donoszą, że przedstawicielom biznesu oferowano pakiety za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogli mieć możliwość spotkania z Karolem Nawrockim twarzą w twarz podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta twierdzi, że to nieprawda.





Co dalej z wyciekiem danych Polaków?





Uważa również, że dostawca systemu musi zostać ukarany. - Za to, że nie upilnował tych danych. Ja jestem w ogóle zwolennikiem przyciskania do muru wszystkich, którzy mówią „My Nie mamy problemu z cyberbezpieczeństwem, jesteśmy bezpieczni". Nie ma dzisiaj w przestrzeni cyfrowej bezpiecznych. Każda taka firma musi inwestować. Już przestało mnie obchodzić, że firmy narzekają, że nie mają na to pieniędzy. Zarabiasz? Masz na dywidendy? To płać - dodaje.







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Całą rozmowę z Krzysztofem Gawkowskim można posłuchać poniżej. Inne wydania „Rozmowy Dnia" znajdziesz