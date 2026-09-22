2026-09-22, 08:20 Marek Ledwosiński/BN

Kiedy most stalowy we Włocławku zostanie zamknięty? Prezydent miasta rozwiewa wątpliwości/fot. Radosław Jagieła

Sporo zamieszania wokół terminu zamknięcia mostu stalowego przez Wisłę we Włocławku. Zarząd Dróg Miejskich opublikował komunikat z terminami zamknięcia, ale prezydent Włocławka to zablokował. Uznał, że to za krótki czas dla Włocławian na przygotowanie się do zamknięcia mostu.

Krzysztof Kukucki podał ostateczną wersję okresu, w którym most będzie całkowicie nieczynny. - W najbliższy piątek od 22 do soboty, godz. 6 rano most będzie zamknięty - informuje włodarz. - Jest to spowodowane koniecznością przestawienia rusztowań, które później wykorzystywane są do prac antykorozyjnych - dodaje.



To nie koniec, bowiem w przyszły weekend nastąpi całkowite zamknięcie mostu stalowego. - Wówczas od piątku przez trzy dni most będzie wyłączony z ruchu aut osobowych, a przez pięć dni dla cięższych pojazdów, w tym autobusów MPK - tłumaczy Krzysztof Kukucki. Z kolei dla aut ciężarowych stalowa przeprawa we Włocławku standardowo jest zakazana.



Kierowcom, w czasie zamknięcia mostu pozostaje droga alternatywna, czyli szosa, biegnąca po zaporze wiślanej.