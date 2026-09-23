Drugi etap budowy drogi do Małgorzatowa ruszy wiosną. Koszt całości to 55 milionów złotych

2026-09-23, 06:34  Mariusz Luda/BN
Droga między Lubiczem a Toruniem idzie do remontu. Po roku od oddania do użytku/fot. Mariusz Luda

Droga między Lubiczem a Toruniem idzie do remontu. Po roku od oddania do użytku/fot. Mariusz Luda

Wiosną ruszy drugi etap budowy drogi do Małgorzatowa w Gminie Lubicz. Drogowcy w październiku mają otrzymać decyzję środowiskową. W trzecim etapie powstanie tam nowy most. Całość ma kosztować 55 milionów złotych.

Z powodu katastrofalnego stanu nawierzchni zamknięto nowy, kilometrowy odcinek drogi Lubicz Dolny (ul. Wilczy Młyn) – Toruń (ul. Sieradzka). Drogę, na którą mieszkańcy czekali 25 lat, oddano do użytku zaledwie w czerwcu 2025 roku.

Remont pochłonie milion złotych i potrwa trzy miesiące. Ma naprawić spękaną i pofalowaną jezdnię na którą gmina wydała 9 milionów złotych. Poprzednie ekspertyzy pominęły wody podziemne, dlatego teraz drogowcy wbiją w podłoże pale, aby skutecznie zatrzymać osuwanie się gruntu.

Cała inwestycja od wspomnianej drogi aż po most w Nowej Wsi ma odciążyć DK10 i wyprowadzić ruch ciężarowy, jednak budzi skrajne emocje mieszkańców – część cieszy się z nowej trasy, inni narzekają na hałas i utratę terenów:

- Zabiorą sporo działek, do tej pory była cisza;
- To bardzo duże ułatwienie - usłyszał nasz reporter.

Relacja Mariusza Ludy

Droga między Lubiczem a Toruniem idzie do remontu. Po roku od oddania do użytku/fot. Mariusz Luda Droga między Lubiczem a Toruniem idzie do remontu. Po roku od oddania do użytku/fot. Mariusz Luda Droga między Lubiczem a Toruniem idzie do remontu. Po roku od oddania do użytku/fot. Mariusz Luda

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