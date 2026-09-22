Przybywa pojemników na elektroodpady we Włocławku. Jest pięć nowych stacji

2026-09-22, 06:49 Radosław Jagieła/BN

Przybywa pojemników na elektroodpady we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

We Włocławku pojawiły się kolejne pojemniki na elektroodpady. Pięć nowych stacji znajduje się w pobliżu szkół przy ulicach: Starodębskiej, Toruńskiej, Uroczej, Willowej i Nowomiejskiej. Nowe lokalizacje nie są przypadkowe.

- Wcześniejsze punkty na terenie miasta były strasznie dewastowane więc wspólnie z urzędem miasta podjęliśmy decyzję, że najlepiej, by takie stacje były przy placówkach oświatowych, gdzie jest monitoring - wyjaśnia Kacper Czajka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko.



W ubiegłym roku mieszkańcy Włocławka oddali ponad 1,5 tony elektroodpadów - najczęściej były to zużyte baterie i żarówki. Obecnie we Włocławku znajduje się 16 pojemników na elektroodpady.



Pełna lista lokalizacji, w których znajdują się pojemniki na elektroodpady, znajduje się TUTAJ.