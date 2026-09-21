Lekcja chemii w uczelnianych laboratoriach. Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty

2026-09-21, 22:01  Tatiana Adonis/BN
Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis

Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis

Jak wygląda choroba w probówce, jak wirusy oszukują układ odpornościowy, co kryje się w maści i jak laboratoria wykrywają narkotyki w organizmie? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie odwiedzający Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Uczelnia zaprosiła młodzież szkół ponadpodstawowych na warsztaty. W ten sposób Wydział Farmaceutyczny zachęca do studiowania na Collegium Medicum i wyboru jednego ze swoich kierunków. Uczestnicy zajęć mogli pracować w nowoczesnych laboratoriach i samodzielnie wykonywać eksperymenty.

- Z jednej strony to okazja do pokazania uczelni od kuchni, a z drugiej młodzież ma okazję porozmawiać zarówno z pracownikami, jak i ze studentami - mówi prof. Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

W sumie dla młodzieży z całego regionu przygotowano 30 różnych warsztatów, które potrwają do piątku (25 września).

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty/fot. Tatiana Adonis

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