Lekcja chemii w uczelnianych laboratoriach. Collegium Medicum zaprosiło młodzież na warsztaty
Jak wygląda choroba w probówce, jak wirusy oszukują układ odpornościowy, co kryje się w maści i jak laboratoria wykrywają narkotyki w organizmie? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie odwiedzający Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
Uczelnia zaprosiła młodzież szkół ponadpodstawowych na warsztaty. W ten sposób Wydział Farmaceutyczny zachęca do studiowania na Collegium Medicum i wyboru jednego ze swoich kierunków. Uczestnicy zajęć mogli pracować w nowoczesnych laboratoriach i samodzielnie wykonywać eksperymenty.
- Z jednej strony to okazja do pokazania uczelni od kuchni, a z drugiej młodzież ma okazję porozmawiać zarówno z pracownikami, jak i ze studentami - mówi prof. Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego.
W sumie dla młodzieży z całego regionu przygotowano 30 różnych warsztatów, które potrwają do piątku (25 września).