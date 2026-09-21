Każdy z nas musi reagować na krzywdę dzieci - apelowano w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

2026-09-21, 21:21  Monika Siwak/BN
Konferencja poświęcona wykorzystaniu seksualnemu dzieci/fot. Monika Siwak

Konferencja poświęcona wykorzystaniu seksualnemu dzieci/fot. Monika Siwak

Policjanci uczyli w Urzędzie Wojewódzkim nauczycieli, psychologów, pedagogów i kuratorów z naszego regionu tego, jak rozpoznać, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie. To przestępstwo dotyczy aż 16 procent dzieci.

Sprawcami w większości przypadków są najbliższe osoby, dlatego pomoc może przyjść wówczas tylko z zewnątrz, np. dzięki szkole. Dzieci wykorzystane seksualnie są przez sprawców często obwiniane o to, co się stało lub zmuszane do milczenia.

Jakie zachowanie dziecka może świadczyć o krzywdzie związanej z seksualnością? - Wszelkiego rodzaju zmiana w jedną lub w drugą stronę - mówi podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Dziecko, które było zazwyczaj śmiałe, aktywne nagle staje się dzieckiem zamkniętym, wycofanym i odwrotnie - dziecko, które było wycofane, zamknięte nagle staje się agresywne i pobudzone - dodaje.


W ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” odbędą się różnego rodzaju spotkania edukacyjne. 19 listopada każdy może zapalić w oknie czerwone światło, jako wyraz sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.

Relacja Moniki Siwak z konferencji

Bydgoszcz
Konferencja poświęcona wykorzystaniu seksualnemu dzieci/fot. Monika Siwak Konferencja poświęcona wykorzystaniu seksualnemu dzieci/fot. Monika Siwak

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