Osłabiony Bielik znaleziony we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Wrócił na wolność [zdjęcia i wideo]
Na wolność wrócił osłabiony Bielik, którego znaleźli spacerowicze we Wdeckim Parku Krajobrazowym, a konkretniej w okolicach Dulska (gm. Drzycim). Zanim go wypuszczono, ptak został wyleczony.
Leczenie trwało kilkanaście dni. - Udało się doprowadzić go do takiego stanu, że w poniedziałek (21 września) poleciał - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Jest znana prawdopodobna przyczyna osłabnięcia Bielika. - Podejrzewamy zatrucie - informuje leśniczy Hubert Zienowski z Nadleśnictwa Zamrzenica.