Byli uczniowie odpowiedzą za lipcowe zdemolowanie orlika przy szkole podstawowej w Rynarzewie
To absolwenci szkoły podstawowej w Rynarzewie zniszczyli należący do tej placówki orlik - mówi Anna Kijowska, zastępca burmistrza Szubina. Jak dodaje, chodzi o trzy lub cztery osoby, które odpowiedzą za to zdarzenie z lipca.
- Na tę chwilę szkody są wyceniane na ok. 25 tysięcy złotych - informuje Anna Kijowska. - Po zakończeniu postępowania sądowego będziemy dochodzić i występować o zadośćuczynienie i naprawę wyrządzonych szkód - dodaje.
Szatnia nadal jest nieczynna. Jej remont będzie możliwy po zakończeniu procesu sądowego.
Przypomnijmy, uczniowie włamali się do zamkniętego obiektu. Zdewastowali łazienkę wraz z jej wyposażeniem, zniszczyli drzwi, a także powywracali ławki. Filmik ukazujący zniszczenia można zobaczyć TUTAJ.