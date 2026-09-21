2026-09-21, 19:49 Jarosław Wieprzycki/BN

Byli uczniowie odpowiedzą za lipcowe zdemolowanie orlika przy szkole podstawowej w Rynarzewie/fot. UM Szubin

To absolwenci szkoły podstawowej w Rynarzewie zniszczyli należący do tej placówki orlik - mówi Anna Kijowska, zastępca burmistrza Szubina. Jak dodaje, chodzi o trzy lub cztery osoby, które odpowiedzą za to zdarzenie z lipca.

- Na tę chwilę szkody są wyceniane na ok. 25 tysięcy złotych - informuje Anna Kijowska. - Po zakończeniu postępowania sądowego będziemy dochodzić i występować o zadośćuczynienie i naprawę wyrządzonych szkód - dodaje.



Szatnia nadal jest nieczynna. Jej remont będzie możliwy po zakończeniu procesu sądowego.



Przypomnijmy, uczniowie włamali się do zamkniętego obiektu. Zdewastowali łazienkę wraz z jej wyposażeniem, zniszczyli drzwi, a także powywracali ławki. Filmik ukazujący zniszczenia można zobaczyć TUTAJ.