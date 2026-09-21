Skarb z ulicy Tumskiej. Bezcenne znaleziska przy budowie kamienicy we Włocławku [zdjęcia]

2026-09-21, 16:57  Marek Ledwosiński/BN
Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński

Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński

Kilkaset wyrobów ze srebra i złota, biżuteria z brylantami, luksusowe zegarki, dolary w banknotach i papiery wartościowe - to znaleziska, które zostały wydobyte z ziemi w trakcie budowy miejskiej kamienicy we Włocławku wiosną tego roku. Do historii polskiej archeologii przejdą jako „Skarb z ulicy Tumskiej”.

Robotnicy z budowy poinformowali o skarbie archeologów. Sprawę przejęła archeolog i muzealnik dr Jadwiga Lewandowska. - Szacujemy, że jest to około 400 przedmiotów - mówi. - Depozyt należy do Skarbu Państwa. Składa się ze srebra, złota i kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, monet i judaiki - dodaje.

W znalezisku jest wiele przedmiotów judaistycznego kultu, m.in. chanukowe świeczniki czy żydowskie naczynia liturgiczne. Skarb z pewnością należał do włocławskich Żydów. Ale czy oni go ukryli? Większość srebrnych i złotych judaików jest pocięta na kawałki. Sugeruje to, że skarb z ulicy Tumskiej to w istocie łup z rabunku, dokonanego na Żydach.

Zgodnie z prawem znalezisko należy do Skarbu Państwa. Skarb - wszystko za tym przemawia - po konserwacji i po zakończeniu badań naukowych będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek
Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński Skarb z ulicy Tumskiej/fot. Marek Ledwosiński

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