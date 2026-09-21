Nie żyje 13-letni chłopiec, który został potrącony przez autobus w Nakle nad Notecią. Ustalenia policji
13-letni chłopiec, który jechał hulajnogą w rejonie ulicy Mroteckiej w Nakle nad Notecią, został potrącony przez autobus PKS. Niestety, zginął na miejscu.
Na miejscu pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej. Ratownicy próbowali wydobyć chłopca z użyciem sprzętu pneumatycznego.
- Ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu - przekazuje rzecznik nakielskich policjantów mł. asp. Kamil Smoliński.
Autobusem kierował 55 latek, był trzeźwy. Szczegóły wypadku będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratury.