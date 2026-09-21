UOKiK nałożył wielomilionową karę na hurtownię farmaceutyczną z Torunia. Jest oświadczenie

2026-09-21, 15:07 Polska Agencja Prasowa, Mariusz Luda/BN

UOKiK nałożył prawie 905 milionów złotych kary na hurtownie farmaceutyczne, w tym na spółkę Neuca z Torunia/fot. Pixabay/ilustracyjna

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie ponad 904,9 milionów złotych kary na cztery hurtownie farmaceutyczne za udział w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję. Najwyższe sankcje otrzymały spółki Neuca (z siedzibą w Toruniu) oraz Farmacol-Logistyka.

Neuca otrzymała najbardziej dotkliwą karę - mowa o ponad 499 milionach złotych. Z kolei na Farmacol-Logistyka nałożono ponad 400,5 miliona złotych kary, na Farmacol – blisko 3,5 miliona złotych, natomiast spółka Świat Zdrowia (należąca do Grupy Neuca z Torunia) została ukarana kwotą 1,9 milionów złotych.





Jak przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, hurtownie wymieniały się między sobą wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych. - Grupy Neuca, Farmacol oraz Polska Grupa Farmaceutyczna to najwięksi hurtowi sprzedawcy produktów farmaceutycznych w Polsce. Ich łączny udział w rynku sprzedaży hurtowej leków w latach 2015-2022 przekraczał 70 proc. Z uwagi na tę skalę, konkurencja i relacje pomiędzy tymi spółkami w praktyce decydują o kształcie rynku aptecznego w Polsce – brzmi fragment komunikatu UOKiK.





Urząd zaznaczył, że hurtownie farmaceutyczne, zamiast niezależnie rywalizować o klientów, przez ponad 10 lat dzieliły się informacjami o bieżących cenach leków i innych warunkach handlowych oferowanych aptekom, co pozwalało im ograniczać konkurencję na rynku.





Hurtownie wymieniały się informacjami o cenach leków





UOKiK podkreślił, że prawo nie zabrania obserwowania publicznie dostępnych cen konkurentów. - W tej sprawie było inaczej: ceny, po których hurtownie sprzedają produkty konkretnym aptekom, nie są publiczne. Przedsiębiorcy zdobywali tę wiedzę dzięki narzędziom informatycznym stosowanym w swoich programach partnerskich dla aptek, dzielili się nią z uczestnikami porozumienia i wykorzystywali ją przy własnych decyzjach handlowych – wyjaśniono.





Urząd przekazał również, że decyzja o nałożeniu kar została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Europejską, która potwierdziła kwalifikację praktyki i argumentację organu w świetle pozyskanego w przeszukaniach materiału dowodowego.





Prezes UOKiK: Ostateczny rachunek płaci pacjent





- Mówi się, że na zdrowiu się nie oszczędza. Nie może to jednak oznaczać, że pacjent ma płacić więcej dlatego, że najwięksi dostawcy leków wygodnie urządzili się na rynku. Mówimy o podmiotach zaopatrujących większość polskich aptek. Ograniczenie konkurencji w takiej skali jest szczególnie szkodliwe społecznie: słabsza walka o aptekę może oznaczać gorsze warunki jej zaopatrzenia, a ostateczny rachunek płaci pacjent – zaznaczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny.



Decyzja dotycząca pozostałych hurtowni nie jest prawomocna. Ukarani przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu.



Oświadczenie firmy Neuca - „Zarząd nie zgadza się z decyzją”



- Zarząd NEUCA S.A. oświadcza, że kategorycznie nie zgadza się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczącą rzekomego zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję i nakładającą na spółki kary finansowe - czytamy w wydanym komunikacie.





Spółka zapowiada złożenie odwołania. - Zarząd nie zgadza się z zarzutami przedstawionymi w wystąpieniu Prezesa UOKiK, odniesie się do nich szczegółowo w odwołaniu od decyzji, które spółki zamierzają złożyć do sądu. Decyzja nie jest prawomocna. Ewentualne skutki finansowe decyzji, sposób i termin jej wykonania będą wynikać z orzeczenia sądu - czytamy w oświadczeniu firmy Neuca.



- Zarząd jest w pełni przekonany o legalności swoich działań i będzie dążyć do całkowitego uchylenia nałożonej sankcji. Działalność operacyjna Grupy NEUCA jest stabilnie kontynuowana. NEUCA od ponad 30 lat buduje swoją pozycję w oparciu o pełną transparentność, etykę biznesową i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa. Jesteśmy przekonani, że niezawisły sąd właściwie oceni zgromadzony w sprawie materiał dowodowy i potwierdzi bezzasadność zarzutów sformułowanych przez Urząd - brzmi końcówka komunikatu.