Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem - dowiedziało się Polskie Radio PiK

Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy z zarzutami. /fot. policja.pl
To sądowy finał polsko-kolumbijskiej awantury z tragicznym skutkiem. Główny oskarżony został skazany na 8 lat bezwzględnego więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.
Przed sądem odpowiadało w sumie dziewięć osób: siedmiu Kolumbijczyków i dwóch Polaków.
Sprawa dotyczy tragicznych wydarzeń z lipca 2025 roku.
W wyniku awantury z udziałem Polaków i Kolumbijczyków zginął mieszkaniec powiatu świeckiego.
Zarzut zabójstwa usłyszał 29-letni obcokrajowiec, Richard O.
Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, jest nieprawomocny.
Przepychanki rozpoczęły się po tym, jak jeden z Polaków potrącił Kolumbijkę stojącą przed lokalem w Nowem, gdzie bawili się obcokrajowcy zatrudnieni w pobliskich zakładach mięsnych. Kobieta upadła i wówczas jej rodacy poderwali się z miejsc. Pomiędzy mężczyznami doszło do awantury, która przerodziła się w bójkę. W ruch poszły między innymi pięści i butelki. W pewnym momencie 41-letni Polak został śmiertelnie ugodzony nożem. Cios zadał mu jeden z Kolumbijczyków - Richard O. - i za to został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Musi też zapłacić 10 000 zł zadośćuczynienia bliskiemu ofiary.
Pozostali mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym, posłużenia się niebezpiecznym narzędziem w postaci rozbitej butelki oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i ucieczkę przed policją. Za to jeden z Kolumbijczyków dostał wyrok 10 miesięcy ograniczenia wolności, a pozostali obcokrajowcy od 5 do 7 miesięcy więzienia.
Jacka K., sąd skazał na rok więzienia, a Filipa G., który odpowiadał także za posiadanie narkotyków, na 4 lata.
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