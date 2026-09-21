Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-09-21, 14:00 Tatiana Adonis/DW

Zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy z zarzutami. /fot. policja.pl

To sądowy finał polsko-kolumbijskiej awantury z tragicznym skutkiem. Główny oskarżony został skazany na 8 lat bezwzględnego więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Przed sądem odpowiadało w sumie dziewięć osób: siedmiu Kolumbijczyków i dwóch Polaków.



Sprawa dotyczy tragicznych wydarzeń z lipca 2025 roku.

W wyniku awantury z udziałem Polaków i Kolumbijczyków zginął mieszkaniec powiatu świeckiego.

Zarzut zabójstwa usłyszał 29-letni obcokrajowiec, Richard O.

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, jest nieprawomocny.

doszło do awantury, która przerodziła się w bójkę