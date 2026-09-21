Jakie zawody może wykonywać sztuczna inteligencja? Jakie studia wybierać w czasach AI?

2026-09-21, 16:30 Jarosław Wieprzycki/DW

AI Forum w Bydgoszczy/ Fot. Jarosław Wieprzycki

Sztuczna inteligencja zmienia świat, w tym rynek pracy. Nad tym, co czeka młodych w przyszłości, zastanawiano się podczas AI Forum w Bydgoszczy.

- Postęp technologiczny budzi obawy wśród młodych, bo może wpłynąć na liczbę miejsc pracy na rynku - mówi Aleksander Gotowicz z I Liceum Ogólnokształcącego, organizator forum. - Uczelnie nie będą redukować kierunków, które cieszą się powodzeniem. Młodzi ludzie mogą obawiać się, że kończąc studia, zdobędą zawód, który szybko stanie się po prostu niepotrzebny - dodaje.



Cezary Graul z Katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówi, że jest coraz mniej pracy dla programistów.



- Młodzi programiści dobijają się do firm, a zajęcia nie ma, za to potrzebni są analitycy danych czy specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. W tych obszarach pojawią się nowe miejsca pracy - zaznacza Cezary Graul.



Karol Górnowicz, przedsiębiorca, zwraca uwagę na to, że pracodawcy cenią szerokie kompetencje, nie tylko świadectwa ukończenia studiów.



- Młodzi nie powinni myśleć o tym, jaki kierunek studiów wybrać, tylko o tym, co stworzyć, jaki zespół zbudować. Warto, by wzięli udział w jakimś projekcie społecznym, założyli mały biznes, postarali się o praktyki w firmie, by zrobili cokolwiek, co wymaga współpracy, konkretnego, konsekwentnego działania. To jest warte o wiele więcej niż jakikolwiek papier - mówi Karol Górnowicz.



Eksperci podkreślają również, że trzeba być gotowym na dynamiczne zmiany. Część młodych w sztucznej inteligencji widzi spore szanse na rozwój.



- AI to tylko narzędzie. Mimo że kalkulator liczy szybciej niż matematyk, matematycy jeszcze nie zniknęli z listy zawodów - mówi jeden z uczestników forum.



- Uczmy się AI, patrzmy jak działa, pracujmy nad tym, rozwijajmy narzędzie tak, aby wyręczało nas w zadaniach, na które nie mamy czasu, a których wykonanie chcemy usprawnić - mówi inny.



Ministerstwo Cyfryzacji ocenia, że 30 proc. zakładów pracy w Polsce będzie uzależnionych od rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, jednak nie zastąpi ona człowieka, a wręcz wpłynie na wzrost liczby miejsc pracy.