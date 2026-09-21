Jakie zawody może wykonywać sztuczna inteligencja? Jakie studia wybierać w czasach AI?

2026-09-21, 16:30  Jarosław Wieprzycki/DW
AI Forum w Bydgoszczy/ Fot. Jarosław Wieprzycki

AI Forum w Bydgoszczy/ Fot. Jarosław Wieprzycki

Sztuczna inteligencja zmienia świat, w tym rynek pracy. Nad tym, co czeka młodych w przyszłości, zastanawiano się podczas AI Forum w Bydgoszczy.

- Postęp technologiczny budzi obawy wśród młodych, bo może wpłynąć na liczbę miejsc pracy na rynku - mówi Aleksander Gotowicz z I Liceum Ogólnokształcącego, organizator forum. - Uczelnie nie będą redukować kierunków, które cieszą się powodzeniem. Młodzi ludzie mogą obawiać się, że kończąc studia, zdobędą zawód, który szybko stanie się po prostu niepotrzebny - dodaje.

Cezary Graul z Katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówi, że jest coraz mniej pracy dla programistów.

- Młodzi programiści dobijają się do firm, a zajęcia nie ma, za to potrzebni są analitycy danych czy specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. W tych obszarach pojawią się nowe miejsca pracy - zaznacza Cezary Graul.

Karol Górnowicz, przedsiębiorca, zwraca uwagę na to, że pracodawcy cenią szerokie kompetencje, nie tylko świadectwa ukończenia studiów.

- Młodzi nie powinni myśleć o tym, jaki kierunek studiów wybrać, tylko o tym, co stworzyć, jaki zespół zbudować. Warto, by wzięli udział w jakimś projekcie społecznym, założyli mały biznes, postarali się o praktyki w firmie, by zrobili cokolwiek, co wymaga współpracy, konkretnego, konsekwentnego działania. To jest warte o wiele więcej niż jakikolwiek papier - mówi Karol Górnowicz.

Eksperci podkreślają również, że trzeba być gotowym na dynamiczne zmiany. Część młodych w sztucznej inteligencji widzi spore szanse na rozwój.

- AI to tylko narzędzie. Mimo że kalkulator liczy szybciej niż matematyk, matematycy jeszcze nie zniknęli z listy zawodów - mówi jeden z uczestników forum.

- Uczmy się AI, patrzmy jak działa, pracujmy nad tym, rozwijajmy narzędzie tak, aby wyręczało nas w zadaniach, na które nie mamy czasu, a których wykonanie chcemy usprawnić - mówi inny.

Ministerstwo Cyfryzacji ocenia, że 30 proc. zakładów pracy w Polsce będzie uzależnionych od rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, jednak nie zastąpi ona człowieka, a wręcz wpłynie na wzrost liczby miejsc pracy.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego

Bydgoszcz
AI Forum w Bydgoszczy/ Fot. Jarosław Wieprzycki

Region

Osłabiony Bielik znaleziony we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Wrócił na wolność [zdjęcia i wideo]

Osłabiony Bielik znaleziony we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Wrócił na wolność [zdjęcia i wideo]

2026-09-21, 18:57
Wicepremier Krzysztof Gawkowski na Urban Lab: Bydgoszcz jest wzorem dla innych miast

Wicepremier Krzysztof Gawkowski na Urban Lab: Bydgoszcz jest wzorem dla innych miast

2026-09-21, 18:08
Skarb z ulicy Tumskiej. Bezcenne znaleziska przy budowie kamienicy we Włocławku [zdjęcia]

Skarb z ulicy Tumskiej. Bezcenne znaleziska przy budowie kamienicy we Włocławku [zdjęcia]

2026-09-21, 16:57
Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzeba kilkuset osób w całym kraju

Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzeba kilkuset osób w całym kraju

2026-09-21, 15:58
Nie żyje 13-letni chłopiec, który został potrącony przez autobus w Nakle nad Notecią. Ustalenia policji

Nie żyje 13-letni chłopiec, który został potrącony przez autobus w Nakle nad Notecią. Ustalenia policji

2026-09-21, 15:45
UOKiK nałożył wielomilionową karę na hurtownię farmaceutyczną z Torunia. Jest oświadczenie

UOKiK nałożył wielomilionową karę na hurtownię farmaceutyczną z Torunia. Jest oświadczenie

2026-09-21, 15:07
Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem - dowiedziało się Polskie Radio PiK

Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w Nowem pod Świeciem - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-09-21, 14:00
W Radzyniu Chełmińskim mieszkańcy odwołali burmistrza. Zapytaliśmy, dlaczego

W Radzyniu Chełmińskim mieszkańcy odwołali burmistrza. Zapytaliśmy, dlaczego

2026-09-21, 13:42
Jakub Wiech: Mamy deficyt mocy rafineryjnych. Niewykluczone, że zapłacimy 10 złotych za litr

Jakub Wiech: Mamy deficyt mocy rafineryjnych. Niewykluczone, że zapłacimy 10 złotych za litr

2026-09-21, 13:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę