Wypatrzył znajomego z samochodu. Zatrzymał się i ruszył na niego z maczetą

2026-09-21, 12:41 Marcin Glapiak/DW

36-latek trafił tymczasowo do aresztu na trzy miesiąca/Fot. policja

Policjanci zatrzymali 36-latka. Mają dowody, że to on zaatakował mężczyznę w Inowrocławiu. Odpowie jako recydywista.

36-latek - jadąc samochodem - zauważył znajomego. Zatrzymał się, wysiadł i zaatakował go, zadając mu dwa ciosy maczetą. Obrażenia poszkodowanego były tak poważne, że musiał natychmiast trafić do szpitala. Sprawca uciekł.



Kryminalni zatrzymali go 18 września, a w jego domu znaleźli 50 gramów kokainy oraz biały proszek, który jest teraz badany w policyjnym laboratorium.



- Odpowie za uszkodzenia ciała oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Został doprowadzony do sądu, który zdecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące - relacjonują policjanci.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.