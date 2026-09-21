Jakub Wiech: Mamy deficyt mocy rafineryjnych. Niewykluczone, że zapłacimy 10 złotych za litr

2026-09-21, 13:00  Mariusz Kluszczyński/DW
Wysokie ceny paliw w ciągu kilku miesięcy mogą przełożyć się na wzrost cen innych produktów/ Fot. Archiwum

Wysokie ceny paliw w ciągu kilku miesięcy mogą przełożyć się na wzrost cen innych produktów/ Fot. Archiwum

- Przekroczenie psychologicznej bariery 10 złotych za litr diesla nie jest wykluczone – twierdzi w rozmowie z Polskim Radiem PiK ekspert do spraw rynku energetycznego Jakub Wiech.

Ekspert zaznacza, że wysokie ceny paliw w ciągu kilku miesięcy mogą przełożyć się na wzrost cen innych produktów.

- Cena 10 zł za litr diesla nie jest wykluczona z kilku względów - przyznaje Jakub Wiech w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - Przede wszystkim dlatego, że mamy deficyt mocy rafineryjnych na świecie i to wyznacza w tym momencie poziomy cen paliw. To może przełożyć się właśnie na problemy z inflacją. Jeżeli zaczniemy je odczuwać, stanie się to na początku 2027 roku - dodaje.

Nawet jeśli uda się odblokować cieśninę Ormuz, przywrócenie łańcuchów dostaw - a co za tym idzie stabilizacja na rynku paliw - może potrwać wiele miesięcy.

Całej rozmowy z Jakubem Wiechem można posłuchać poniżej.

Rozmowa Polskiego Radia PiK z Jakubem Wiechem, ekspertem do spraw rynku energetycznego

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