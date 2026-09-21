Jechał dwa razy szybciej niż pozwalały przepisy. Pirat drogowy stracił prawo jazdy

2026-09-21, 12:13 DW

Drogówka zatrzymała pirata drogowego na ul. Inowrocławskiej w Strzelnie/ Fot. policja

Mogileńscy policjanci zatrzymali 38-latka z Poznania. Pędził drogami naszego regionu o 53 km/godz. za szybko.

Drogówka zatrzymała pirata drogowego na ul. Inowrocławskiej w Strzelnie. Jechał z prędkością 103 km/godz. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/godz.



Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące, dali mandat w wysokości 1 500 złotych i 13 punktów karnych.



- Jeżeli osoba, której zatrzymano prawo jazdy, w ciągu 3 miesięcy po raz kolejny popełni wykroczenie, czas utraty dokumentu wydłużony zostanie do 6 miesięcy. Kolejne zatrzymanie wiązać się będzie z cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu - przypominają policjanci.