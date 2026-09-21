Nie żyje kobieta potrącona przez ciężarówkę. Do wypadku doszło, gdy była na chodniku

2026-09-21, 11:32 DW

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, jak doszło o tragicznego zdarzenia w Chełmży

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, jak doszło do tragicznego zdarzenia w Chełmży.

Kierowca ciężarówki z naczepą najechał na pieszą, która była na chodniku, biegnącym wzdłuż ul. Bydgoskiej. 43-latka z obrażeniami została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła tego samego dnia (18 września).



- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, wynikało, że 31-letni kierujący, włączając się do ruchu, najechał na pieszą. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierowca był trzeźwy. Zatrzymali mu prawo jazdy - informuje podkom. Dominika Bocian.



Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego wypadku wyjaśni śledztwo.