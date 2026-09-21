W Radzyniu Chełmińskim mieszkańcy odwołali burmistrza. Zapytaliśmy, dlaczego

20 września odbyło się referendum ws. odwołania burmistrza Radzynia Chełmińskiego /fot. Maciej Doliński, Maciej Góral Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Referendum okazało się skuteczne. Maciej Góral nie rządzi już Radzyniem Chełmińskim. Tak zdecydowali mieszkańcy, którzy poszli do urn.
Referendum odbyło się w niedzielę (20 września). Aby było wiążące, do urn musiało pójść 1032 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Poszło 1070 osób, spośród których 1024 pokazało włodarzowi czerwoną kartkę.
Tak Maciej Góral skomentował wynik referendum: - Przyjmuję tę decyzję z szacunkiem. Przez ponad dwa lata konsekwentnie wprowadzałem zmiany, które uważałem za potrzebne. Okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy byli gotowi zaakceptować takie tempo i kierunek zmian. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Dziękuję również tym, którzy mieli inne zdanie. Demokracja oznacza także szacunek dla decyzji, z którą osobiście możemy się nie zgadzać. Służba mieszkańcom była dla mnie zaszczytem - mówił Maciej Góral.
Zapytaliśmy mieszkańców, dlaczego chcieli odwołania burmistrza.
- Kto się nie podoba, kto się wychyla, zostaje zwalniany. Poza tym obiecywał, że będzie rozwijał ośrodek zdrowia, nie widać tego - mówił jeden z mieszkańców.
- Brak komunikacji z mieszkańcami. Brak dostępności, arogancja - wskazywał ktoś inny.
Teraz zostanie powołany komisarz, który będzie pełnił obowiązki burmistrza.
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