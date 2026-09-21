Most we Włocławku będzie zamykany na noc w związku z remontem

2026-09-21, 11:24 Radosław Jagieła/DW

Kierowcy we Włocławku muszą przygotować się na kolejne utrudnienia związane z trwającym remontem stalowego mostu/ Fot. Radosław Jagieła

Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia związane z trwającym remontem stalowego mostu.

Zaczęły się nocne zamknięcia przeprawy. Do piątku (25 września) nie będzie można przejechać przez nią między godz. 22 a 6. Jest to spowodowane montażem rusztowania nad jezdnią i pracami antykorozyjnymi.



Jedną z ważniejszych części remontu będzie betonowanie płyty konstrukcji nośnej.





Remont mostu ma kosztować ponad 45 milionów złotych. Włocławek pozyskał na tę inwestycję 30 milionów złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.



