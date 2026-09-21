Do grudziądzkiej zajezdni uroczyście wjechał tramwaj numer 100. Tak wygląda nowy nabytek [zdjęcia]

2026-09-21, 20:32 Marcin Doliński/DW

Setny tramwaj w historii grudziądzkiego taboru/ Fot. Marcin Doliński

Była orkiestra, chleb w kształcie tortu i balony. W ten sposób przywitano w Grudziądzu tramwaj numer 100. Pojazd uroczyście wjechał do zajezdni punktualnie o godzinie 7.

To tramwaj wyprodukowany w Polsce - przez spółkę Modertrans Poznań.



- Wpisuje się dobrze w geometrię Starego Miasta, dlatego że nie niszczy szyn - mówi Paweł Maniszewski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu.



Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza przypomina początki grudziądzkich tramwajów.



- Zaczynaliśmy w latach 90. od pozyskiwania niemieckich tramwajów, które tam były wycofywane, ale historia jest dłuższa, bo rozpoczęła się w 1896 roku, gdy po Grudziądzu jeździł tramwaj konny - mówi Maciej Glamowski.





Pierwszy elektryczny tramwaj pojawił się w mieście w 1899 roku.

Grudziądz jest najmniejszym z miast w Polsce, gdzie po ulicach jeżdżą tramwaje i jedynym, w którym pojazdy przejeżdżają przez rynek Starego Miasta.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.