Do grudziądzkiej zajezdni uroczyście wjechał tramwaj numer 100. Tak wygląda nowy nabytek [zdjęcia]
Była orkiestra, chleb w kształcie tortu i balony. W ten sposób przywitano w Grudziądzu tramwaj numer 100. Pojazd uroczyście wjechał do zajezdni punktualnie o godzinie 7.
To tramwaj wyprodukowany w Polsce - przez spółkę Modertrans Poznań.
- Wpisuje się dobrze w geometrię Starego Miasta, dlatego że nie niszczy szyn - mówi Paweł Maniszewski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu.
Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza przypomina początki grudziądzkich tramwajów.
- Zaczynaliśmy w latach 90. od pozyskiwania niemieckich tramwajów, które tam były wycofywane, ale historia jest dłuższa, bo rozpoczęła się w 1896 roku, gdy po Grudziądzu jeździł tramwaj konny - mówi Maciej Glamowski.
- Pierwszy elektryczny tramwaj pojawił się w mieście w 1899 roku.
- Grudziądz jest najmniejszym z miast w Polsce, gdzie po ulicach jeżdżą tramwaje i jedynym, w którym pojazdy przejeżdżają przez rynek Starego Miasta.