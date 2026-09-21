Paliło się mieszkanie w Grudziądzu. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]
Pożar wybuchł w lokalu na drugim piętrze w bloku przy ul. Pułaskiego w Grudziądzu.
Ogień zauważono ok. godz. 5 w poniedziałek (21 września). Na pomoc mieszkańcom bloku ruszyli strażacy z Grudziądza oraz druhowie z OSP Dusocin i OSP Wielki Wełcz. Jedna osoba została zabrana do szpitala.
Więcej wkrótce.
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