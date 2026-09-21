Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzeba kilkuset osób w całym kraju

2026-09-21, 15:58 Monika Kaczyńska/DW

Na chętnych do niesienia pomocy czekają organizatorzy Szlachetnej Paczki także w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Maciej Wilkowski/archiwum

Na chętnych do niesienia pomocy czekają organizatorzy Szlachetnej Paczki także w Kujawsko-Pomorskiem.

Kto może zostać wolontariuszem? Zapytaliśmy o to koordynatorkę regionalnej Szlachetnej Paczki w Toruniu, Basię Rumińską.



- Szukamy osób pełnoletnich, które mają odrobinę wolnego czasu i chcą pomagać innym, tak jak my - mówi Basia Rumińska. - Do głównych zadań wolontariuszy należy docieranie do osób samotnych i rodzin potrzebujących w swojej okolicy oraz prowadzenie spotkań z nimi. Jesteśmy na etapie rekrutowania i szkolenia wolontariuszy oraz odwiedzania potrzebujących - dodaje.



- W Szlachetnej Paczce właśnie rola wolontariusza jest najpiękniejsza. To on poznaje historię rodziny, przekazuje prezenty od darczyńcy. Towarzyszą temu zwykle bardzo mocne emocje i łzy wzruszenia - mówi Mariusz Ogórek, wolontariusz z Torunia.



Rekrutacja trwa do końca września.

Można się zgłaszać przez poprzez formularz na stronie szlachetnapaczka.pl.

14 listopada zostanie otwarta oficjalna baza rodzin, które potrzebują wsparcia.