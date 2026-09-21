Wypadek niedaleko Włocławka. Auto wpadło do rowu [zdjęcia]
Do groźnego zdarzenia doszło tuż po północy nocą z niedzieli na poniedziałek (z 20 na 21 września) w Baruchowie w powiecie włocławskim.
Na pomoc poszkodowanemu ruszyli strażacy z OSP KSRG Kłotno i OSP Świątkowice. Wymagał pomocy ratowników z karetki.
Kierowca auta najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i wpadło do rowu. Dokładne okoliczności wypadku ustalają policjanci.
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