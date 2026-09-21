Wypadek niedaleko Włocławka. Auto wpadło do rowu [zdjęcia]

2026-09-21, 06:36  DW
Wypadek w Baruchowie/ Fot. OSP KSRG Kłotno

Wypadek w Baruchowie/ Fot. OSP KSRG Kłotno

Do groźnego zdarzenia doszło tuż po północy nocą z niedzieli na poniedziałek (z 20 na 21 września) w Baruchowie w powiecie włocławskim.

Na pomoc poszkodowanemu ruszyli strażacy z OSP KSRG Kłotno i OSP Świątkowice. Wymagał pomocy ratowników z karetki.

Kierowca auta najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i wpadło do rowu. Dokładne okoliczności wypadku ustalają policjanci.


Jeśli chcecie jako pierwsi otrzymywać informacje o wypadkach i utrudnieniach, dołączcie do naszego radiowego kanału informacyjnego: https://www.messenger.com/channel/radiopik.

Włocławek
Wypadek w Baruchowie/ Fot. OSP KSRG Kłotno Wypadek w Baruchowie/ Fot. OSP KSRG Kłotno Wypadek w Baruchowie/ Fot. OSP KSRG Kłotno

Region

Paliło się mieszkanie w Grudziądzu. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

Paliło się mieszkanie w Grudziądzu. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

2026-09-21, 08:30
Weekend na Szlaku Kopernikowskim w regionie. Historia, tradycja i kultura połączyły się

Weekend na Szlaku Kopernikowskim w regionie. Historia, tradycja i kultura połączyły się

2026-09-21, 08:12
Utrudnienia dla kierowców w Grudziądzu. Zamiast mostem, lepiej jechać autostradą

Utrudnienia dla kierowców w Grudziądzu. Zamiast mostem, lepiej jechać autostradą

2026-09-21, 07:32
Jedna osoba zginęła w pożarze domu w Aleksandrowie Kujawskim

Jedna osoba zginęła w pożarze domu w Aleksandrowie Kujawskim

2026-09-21, 06:12
Zmiana władzy w Radzyniu Chełmińskim. Burmistrz traci stanowisko

Zmiana władzy w Radzyniu Chełmińskim. Burmistrz traci stanowisko

2026-09-20, 22:58
Potrącenie dwóch szesnastolatek na przejściu dla pieszych w Golubiu-Dobrzyniu. Ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

Potrącenie dwóch szesnastolatek na przejściu dla pieszych w Golubiu-Dobrzyniu. Ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-09-20, 20:57
Policjant z regionu i jego podopieczna najlepsi w Polsce w wyszukiwaniu zapachu materiałów wybuchowych

Policjant z regionu i jego podopieczna najlepsi w Polsce w wyszukiwaniu zapachu materiałów wybuchowych

2026-09-20, 19:31
Sery, wędliny, miody, kiermasz ogrodniczy i wystawa zwierząt. Targi w Minikowie [zdjęcia]

Sery, wędliny, miody, kiermasz ogrodniczy i wystawa zwierząt. Targi w Minikowie [zdjęcia]

2026-09-20, 18:11
O współczesnej onkologii rozmawiali eksperci w Toruniu. To praca zespołowa

O współczesnej onkologii rozmawiali eksperci w Toruniu. „To praca zespołowa”

2026-09-20, 09:30

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę