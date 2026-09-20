Potrącenie dwóch szesnastolatek na przejściu dla pieszych w Golubiu-Dobrzyniu. Ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-09-20, 20:57 Bartosz Nawrocki

Fot. ilustracyjna

Dwie szesnastoletnie kobiety zostały potrącone przez kierującą samochodem osobowym kobietę podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu, w rejonie komendy policji. Trafiły do szpitala w Toruniu.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o godz. 20. Na miejscu pojawiła się policja, jeden zastęp straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK aspirant sztabowa Katarzyna Wilangowska z golubsko-dobrzyńskiej policji, sprawczyni wypadku była trzeźwa.



Według wstępnych ustaleń policji, 27-letnia kierująca osobowym BMW nie ustąpiła pierwszeństwa na pasach dwóm szesnastoletnim kobietom. W efekcie potrąciła je. Całe szczęście, obrażenia nie zagrażają ich życiu - informuje Katarzyna Wilangowska.