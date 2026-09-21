Rodzice walczą o małą szkołę podstawową w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie

2026-09-21, 10:34 Marcin Doliński/BN

Rodzice walczą o małą szkołę w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie/fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu rodziców przyszło w niedzielę na spotkanie z wójtem gminy Osie Michałem Grabskim, by bronić szkoły podstawowej w Wierzchach. Nie chcą, aby placówka została zlikwidowana.

- Od 10 lat wisi nad nami widmo zamknięcia szkoły. Nie chcemy tego - mówią. - Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych dzieci, a tutaj mamy to zapewnione. Powinniśmy inwestować w najmłodszych, bo to oni są przyszłością tego kraju - usłyszał nasz reporter.



- W szkole muszą być dzieci, a jak nie będzie dzieci, to nie będzie szkoły - argumentuje wójt gminy Osie Michał Grabski. - W perspektywie najbliższych sześciu lat nie widać, by dzieci miało przybyć - dodaje.



Według relacji rodziców w szkole zostało 41 dzieci, ale mimo to nie chcą się poddać. Będą walczyć o to, by placówka funkcjonowała.