Rodzice walczą o małą szkołę podstawową w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie

2026-09-21, 10:34  Marcin Doliński/BN
Rodzice walczą o małą szkołę w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie/fot. Marcin Doliński

Rodzice walczą o małą szkołę w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie/fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu rodziców przyszło w niedzielę na spotkanie z wójtem gminy Osie Michałem Grabskim, by bronić szkoły podstawowej w Wierzchach. Nie chcą, aby placówka została zlikwidowana.

- Od 10 lat wisi nad nami widmo zamknięcia szkoły. Nie chcemy tego - mówią. - Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych dzieci, a tutaj mamy to zapewnione. Powinniśmy inwestować w najmłodszych, bo to oni są przyszłością tego kraju - usłyszał nasz reporter.

- W szkole muszą być dzieci, a jak nie będzie dzieci, to nie będzie szkoły - argumentuje wójt gminy Osie Michał Grabski. - W perspektywie najbliższych sześciu lat nie widać, by dzieci miało przybyć - dodaje.

Według relacji rodziców w szkole zostało 41 dzieci, ale mimo to nie chcą się poddać. Będą walczyć o to, by placówka funkcjonowała.

Relacja Marcina Dolińskiego

Rodzice walczą o małą szkołę w Borach Tucholskich. Spotkali się z wójtem gminy Osie/fot. Marcin Doliński

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