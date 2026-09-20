Policjant z regionu i jego podopieczna najlepsi w Polsce w wyszukiwaniu zapachu materiałów wybuchowych

2026-09-20, 19:31 Monika Siwak/BN

XXIII finał Kynologicznych Mistrzostw Policji w Sułkowicach/fot. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Młodszy aspirant Miłosław Kędzierski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i jego pies Telka zajęli pierwsze miejsce w kategorii „wyszukiwanie zapachu materiałów wybuchowych”, podczas XXIII finału Kynologicznych Mistrzostw Policji w Sułkowicach.

Przez cztery dni najlepsi przewodnicy psów służbowych z całego kraju rywalizowali w Zakładzie Kynologii Policyjnej. Funkcjonariusze i ich czworonożni partnerzy zmierzyli się w kilku kategoriach. Był test wiedzy, sprawdzian posłuszeństwa i pokonywania przeszkód w terenie, udzielania pomocy poszkodowanym oraz wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków.



W klasyfikacji indywidualnej wygrał młodszy aspirant Mateusz Liszka z Krakowa z Rotą, który wraz z kolegami z krakowskiej Komendy Wojewódzkiej zwyciężył też w kategorii drużynowej.



