Policjant z regionu i jego podopieczna najlepsi w Polsce w wyszukiwaniu zapachu materiałów wybuchowych
Młodszy aspirant Miłosław Kędzierski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i jego pies Telka zajęli pierwsze miejsce w kategorii „wyszukiwanie zapachu materiałów wybuchowych”, podczas XXIII finału Kynologicznych Mistrzostw Policji w Sułkowicach.
Przez cztery dni najlepsi przewodnicy psów służbowych z całego kraju rywalizowali w Zakładzie Kynologii Policyjnej. Funkcjonariusze i ich czworonożni partnerzy zmierzyli się w kilku kategoriach. Był test wiedzy, sprawdzian posłuszeństwa i pokonywania przeszkód w terenie, udzielania pomocy poszkodowanym oraz wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków.
W klasyfikacji indywidualnej wygrał młodszy aspirant Mateusz Liszka z Krakowa z Rotą, który wraz z kolegami z krakowskiej Komendy Wojewódzkiej zwyciężył też w kategorii drużynowej.