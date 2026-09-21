Weekend na Szlaku Kopernikowskim w regionie. Historia, tradycja i kultura połączyły się

2026-09-21, 08:12 Marcin Doliński/BN

Ratusz w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

Szlakiem Mikołaja Kopernika podążali zainteresowani w ten weekend. Jednym z takich miejsc było Chełmno. Uczestnicy wzięli udział między innymi w grze miejskiej oraz zwiedzali ważne miejsca.

Weekend na Szlaku Kopernikowskim to wydarzenie, które łączy historię, tradycję i kulturę regionu. A przy okazji można poznać miasto. - Chełmno bardzo mi się podoba - usłyszał nasz reporter. - Widziałam relikwie św. Walentego, ratusz oraz mury obronne.



Szlakiem Kopernikowskim zainteresowani podążali także w Toruniu, Grudziądzu, Chełmży czy Włocławku.