Sery, wędliny, miody, kiermasz ogrodniczy i wystawa zwierząt. Targi w Minikowie [zdjęcia]

2026-09-20, 18:11 Ireneusz Sanger/MG

Podczas imprezy w Minikowie ogłoszono laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Serowarskiego „Arcyser”/fot. Ireneusz Sanger

Ponad 100 wystawców i stoisk z drzewkami, bylinami, serami, wędlinami, czy miodami, a poza tym wystawa królików i drobnego inwentarza oraz inne atrakcje. W Minikowie (powiat nakielski) odbywała się w niedzielę impreza targowa pod nazwą „Barwy Lata - Dary Jesieni”.

- To wydarzenie, które łączy wiele różnych światów. Mamy tu rolnictwo, ogrodnictwo, produkty lokalne, ekologię, rękodzieło - zapowiadał w Polskim Radiu PiK Łukasz Przybysz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Rolniczego. - Promujemy karpia ślesińskiego, chcielibyśmy pokazać, że ma swoje walory nie tylko podczas świąt Bożego Nardzoenia.



Podczas niedzielnej imprezy w Minikowie był też konkurs na najsmaczniejszego ziemniaka i wystawa zwierząt – m.in. królików rasowych. Ogłoszono także laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Serowarskiego „Arcyser” - najlepszy okazał się ser „Ekologiczny Old Wańczyk” z serowarni Wańczykówka z woj. dolnośląskiego.



Wśród laureatów konkursu znalazły się również serowarnie z woj. kujawsko-pomorskiego: Gospodarstwo Rolne Ślesin, Gospodarstwo Rolnicze Swędrowscy, Jasiurkowscy, Malinowy Chruśniak, Kozia Dolina, Serowarnia Danusi czy Kozieławy.