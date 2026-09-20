Płonął dom jednorodzinny we Włocławku. Rodzina sama się ewakuowała [zdjęcia]

2026-09-20, 07:15 MG

Spłonął dom jednorodzinny we Włocławku/fot. OSP Machnacz

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w domu jednorodzinnym przy ulicy Leśnej we Włocławku. Na miejscu było kilkunastu strażaków.

Jak informowali strażacy - dwie osoby opuściły budynek przed ich przyjazdem. Nie było poszkodowanych.



- Po godzinie 4:00 przy ul. Leśnej doszło do pożaru budynku gospodarczego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego - relacjonuje bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku. - Budynek gospodarczy uległ całkowitemu zniszczeniu, natomiast mieszkalny został w dużej części zniszczony. Ogień objął m.in. konstrukcję dachu, a pozostałe pomieszczenia zostały zalane podczas prowadzenia działań gaśniczych.



Na razie nie wiadomo co było przyczyną zdarzenia.