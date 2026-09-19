Nie żyje nadkomisarz Marcin Czaplicki. Policjant z Włocławka miał 51 lat, walczył z ciężką chorobą

2026-09-19, 20:34 BN

Nie żyje nadkomisarz Marcin Czaplicki z włocławskiej policji/fot. KMP we Włocławku

W wieku 51 lat zmarł nadkomisarz Marcin Czaplicki z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Policjant przez 20 lat służył w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Zmarł po ciężkiej walce z chorobą.

Marcin Czaplicki wstąpił w szeregi włocławskiej Policji w 2006 roku. - W swojej 20-letniej policyjnej karierze dał się poznać jako empatyczna i profesjonalna osoba, ale również dzięki zaangażowaniu w działalność społeczną i sportową w Terenowym Oddziale NSZZ Policjantów i IPA Region Włocławek pokazywał optymizm i pozytywne nastawienie do życia - napisano na oficjalnej stronie KMP we Włocławku.



W ostatnim czasie nadkomisarz Marcin Czaplicki toczył trudną walkę z chorobą. Wsparcie przyszło z wielu stron – od kolegów z pracy, mieszkańców miasta i powiatu oraz innych osób, które chciały pomóc mu w walce o zdrowie. Pomimo intensywnego leczenia i wysiłku wielu zaangażowanych osób, nie udało się uratować jego życia.



