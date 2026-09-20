O współczesnej onkologii rozmawiali eksperci w Toruniu. „To praca zespołowa”

2026-09-20, 09:30 Monika Kaczyńska/BN

O współczesnej onkologii rozmawiali eksperci w Toruniu, podczas dwudniowej konferencji Copernicus Oncology Innovation 2026/fot. Magnific/ilustracyjna

- Współczesna onkologia to praca zespołowa, leczenie interdyscyplinarne - mówili eksperci biorący udział w Copernicus Oncology Innovation 2026 w Toruniu. Dwudniowa konferencja była ona poświęcona precyzyjnej onkologii i nowym standardom leczenia.

- Oprócz tego, że mamy bardzo dużo innowacji, które polegają nie tylko na nowoczesnym leczeniu systemowym, nowoczesnej chirurgii czy radioterapii, to także precyzyjna diagnostyka, w tym diagnostyka molekularna i dobieranie terapii do konkretnych pacjentów - mówi dr Maja Lisik-Habib.



- W ostatnich latach bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o postęp i innowacje, które skutkują lepszymi wynikami leczenia - przyznaje prof. Wojciech Zegarski, przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego.



Konferencja, która trwała od piątku do soboty, została zorganizowana przez dwa Oddziały Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – Łódzki oraz Bydgosko-Toruński.