Kapusta jest wszędzie w Brukach Unisławskich. 15. Święto Kapusty [zdjęcia]

2026-09-19, 18:45 Marcin Doliński/BN

15. Święto Kapusty w Brukach Unisławskich/fot. Izabela Langner

Bruki Unisławskie w gminie Unisław kapustą stoją. Na 15. Święcie Kapusty to warzywo znajdziemy oczywiście w bigosie, pierogach, gołąbkach czy krokietach. Skosztować można ją na świeżo bądź kwaszoną.

- Proponujemy kapustę białą, włoską, stożkową i czerwoną - usłyszał nasz reporter. - Są też kalafiory różnego koloru - dodają uczestnicy.



Gwiazdą wydarzenia jest Krzysztof Cugowski, którego koncert już od 19. W repertuarze legendarne hity: „Sen o dolinie”, „Martwe morze”, „Ratujmy co się da”, a także utwory z najnowszej płyty „Wiek to tylko liczba”.



Wysłuchajcie poniższej relacji Marcina Dolińskiego, a także zobaczcie zdjęcia autorstwa Izabeli Langner.