Alarm w galerii handlowej w Rypinie, ciężarna potrzebowała pomocy. Spokojnie, to ćwiczenia [zdjęcia i wideo]

2026-09-19, 19:44 Radosław Jagieła/BN

Alarm w galerii handlowej w Rypinie, ciężarna potrzebowała pomocy/fot. Radosław Jagieła

Pilne zgłoszenie w Galerii Młyn w Rypinie. Na miejscu szybko pojawili się ratownicy. Okazało się, że pomocy potrzebuje kobieta w zaawansowanej ciąży. Na szczęście - to tylko ćwiczenia podczas Ogólnopolskich Mistrzostw w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

- Najważniejsze jest to, by zachować spokój, być opanowanym i uspokoić matkę - usłyszał nasz reporter od jednego z ratowników.



Ratownicy zmagają się z wieloma sytuacjami. Muszą interweniować przy wypadku drogowym, wyławiać poszkodowanego po zderzeniu skuterów na jeziorze czy ratować osobę, która spadła z dachu.



Zobaczcie foto i wideorelację Radosława Jagieły poniżej.