Wypadki niedaleko Włocławka i między Bydgoszczą a Toruniem [AKTUALIZACJA]

2026-09-19, 15:34  BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Zderzenie trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 67 w Szpetalu Górnym. Z kolei na DK 80, między Bydgoszczą a Toruniem motocykl zderzył się z osobówką.

Wypadek na DK 67 w Szpetalu Górnym. Koniec utrudnień

Do zdarzenia doszło na odcinku Włocławek–Lipno. Jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana w obu kierunkach, ale utrudnienia już się zakończyły.

Wypadek na DK 80 w Toporzysku. Koniec utrudnień

Motocykl zderzył się z osobówką na DK 80 w Toporzysku, między Bydgoszczą a Toruniem, w kierunku grodu Kopernika. Jedna osoba została poszkodowana. Utrudnienia już się zakończyły.

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