Psi park, defibrylator czy punkt higieny? Ostatni moment, by zagłosować w Toruniu
To ostatnia szansa, by oddać głos w budżecie obywatelskim Torunia. Głosowanie kończy się w niedzielę (20 września).
Tegoroczny budżet to prawie 11 mln zł do podziału i 130 projektów, z których można wybrać te najciekawsze. Wśród propozycji są m.in. stworzenie psiego parku na Bydgoskim Przedmieściu, montaż defibrylatora AED na Bulwarze Filadelfijskim czy utworzenie punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności.
Listę wszystkich projektów można znaleźć na stronie torun.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski".