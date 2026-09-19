Psi park, defibrylator czy punkt higieny? Ostatni moment, by zagłosować w Toruniu

2026-09-19, 21:08 Monika Kaczyńska/MG

Wśród propozycji jest m.in. montaż defibrylatora na Bulwarze Filadelfijskim/fot. Pixabay

To ostatnia szansa, by oddać głos w budżecie obywatelskim Torunia. Głosowanie kończy się w niedzielę (20 września).

Tegoroczny budżet to prawie 11 mln zł do podziału i 130 projektów, z których można wybrać te najciekawsze. Wśród propozycji są m.in. stworzenie psiego parku na Bydgoskim Przedmieściu, montaż defibrylatora AED na Bulwarze Filadelfijskim czy utworzenie punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności.



Listę wszystkich projektów można znaleźć na stronie torun.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski".