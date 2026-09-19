Ogromne straty po wybuchu zbiorników z gazem pod Osięcinami. Co spłonęło?

2026-09-19, 11:02 Radosław Jagieła/MG

Przyczyny pożaru ustalają policyjni technicy pod nadzorem prokuratora/fot. nadesłane

Nawet kilka milionów złotych mogą wynieść straty po piątkowym wybuchu zbiorników z gazem w Krzyżówkach niedaleko Osięcin w powiecie radziejowskim - ustalił reporter Polskiego Radia PiK.

Ogień zniszczył instalację gazową, dwanaście zbiorników na gaz, suszarnię zboża, podajniki oraz instalację elektryczną. Uszkodzone zostały też dwa silosy, każdy o pojemności sześciu i pół tysiąca ton. Jeden z nich został nadpalony. Straty obejmują też dwa generatory prądotwórcze, monitoring, ogrodzenie i samochód osobowy.



Przyczyny pożaru ustalają policyjni technicy pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać, gdzie dokładnie rozpoczął się pożar i co było jego przyczyną. Materiał dowodowy zabezpieczany był już w piątek, dzisiaj te prace będą kontynuowane.