Ogromne straty po wybuchu zbiorników z gazem pod Osięcinami. Co spłonęło?

2026-09-19, 11:02  Radosław Jagieła/MG
Przyczyny pożaru ustalają policyjni technicy pod nadzorem prokuratora/fot. nadesłane

Przyczyny pożaru ustalają policyjni technicy pod nadzorem prokuratora/fot. nadesłane

Nawet kilka milionów złotych mogą wynieść straty po piątkowym wybuchu zbiorników z gazem w Krzyżówkach niedaleko Osięcin w powiecie radziejowskim - ustalił reporter Polskiego Radia PiK.

Ogień zniszczył instalację gazową, dwanaście zbiorników na gaz, suszarnię zboża, podajniki oraz instalację elektryczną. Uszkodzone zostały też dwa silosy, każdy o pojemności sześciu i pół tysiąca ton. Jeden z nich został nadpalony. Straty obejmują też dwa generatory prądotwórcze, monitoring, ogrodzenie i samochód osobowy.

Przyczyny pożaru ustalają policyjni technicy pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać, gdzie dokładnie rozpoczął się pożar i co było jego przyczyną. Materiał dowodowy zabezpieczany był już w piątek, dzisiaj te prace będą kontynuowane.

Region

Fundacja Arka od 25 lat daje schronienie, a później wypuszcza na szerokie wody [wideo, zdjęcia]

Fundacja Arka od 25 lat daje schronienie, a później wypuszcza na szerokie wody [wideo, zdjęcia]

2026-09-19, 12:28
175. rocznica urodzin jednego z najbardziej zasłużonych Włocławian - Ludwika Bauera

175. rocznica urodzin jednego z najbardziej zasłużonych Włocławian - Ludwika Bauera

2026-09-19, 09:30
Paliła się bateria w aucie na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Ciągle są utrudnienia dla kierowców [wideo]

Paliła się bateria w aucie na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Ciągle są utrudnienia dla kierowców [wideo]

2026-09-18, 21:17
Nowe prawo ma uderzyć w sprzedawców pojazdów udających hulajnogi

Nowe prawo ma uderzyć w sprzedawców pojazdów udających hulajnogi

2026-09-18, 21:02
Trzy auta zderzyły się w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy

Trzy auta zderzyły się w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy

2026-09-18, 18:54
Bydgoski radny ogłosił oficjalnie. Moja współpraca ze stowarzyszeniem Rozwój Plus zakończyła się

Bydgoski radny ogłosił oficjalnie. „Moja współpraca ze stowarzyszeniem Rozwój Plus zakończyła się”

2026-09-18, 18:47
Bezpieczeństwo i profilaktyka na drodze. W Toruniu można było wsiąść do symulatora dachowania

Bezpieczeństwo i profilaktyka na drodze. W Toruniu można było wsiąść do symulatora dachowania

2026-09-18, 18:32
Buk z Bydgoszczy jednym z pięciu takich drzew w Polsce. Pochłania tysiące kilogramów CO w rok

Buk z Bydgoszczy jednym z pięciu takich drzew w Polsce. Pochłania tysiące kilogramów CO₂ w rok

2026-09-18, 17:36
O śmiechu... na poważnie. Szukają wolontariuszy, którzy poprowadzą terapię śmiechem

O śmiechu... na poważnie. Szukają wolontariuszy, którzy poprowadzą terapię śmiechem

2026-09-18, 15:51

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę