Fundacja Arka od 25 lat daje schronienie, a później wypuszcza na szerokie wody [wideo, zdjęcia]

Jubileusz Fundacji Arka/fot. nadesłane

Fundacja Arka z Bydgoszczy świętowała jubileusz 25-lecia. Jak mówią społecznicy, to było ćwierć wieku wychodzenia z cienia, czyli pokonywania rozmaitych barier: osobistych, urzędowych, przepisowych. I pod tą definicją minionego czasu na pewno podpiszą się podopieczni.

Biletem wstępu na to wydarzenie było dla niepełnosprawnych przesłanie do Fundacji krótkiego listu zawierającego odpowiedź na pytanie: „Co mi dał kontakt z Fundacją Arka?”. A później była już tylko zabawa w Pieczyskach, poprzedzona mszą świętą.



Gości witała i czuwała nad przebiegiem uroczystości założycielka i prezes Fundacji Barbara Olszewska. Oprawę muzyczną zapewnili Ludmiła Małecka i Artur Grudziński, którzy w Fundacji prowadzą warsztaty wokalne.



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