Pali się bateria w aucie na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Droga zablokowana [wideo]

2026-09-18, 21:17 BN

Fot. ilustracyjna

Zapaliła się bateria w samochodzie hybrydowym na autostradzie A1 w Rulewie (pow. świecki). Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

Strażacy przekazali, że nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku drogi szybkiego ruchu.



Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że z powodu tego zdarzenia o godz. 20:40 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku na Gdańsk oraz Łódź, pomiędzy węzłami Nowe Marzy – Warlubie.



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