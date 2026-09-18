Pali się bateria w aucie na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Droga zablokowana [wideo]
Zapaliła się bateria w samochodzie hybrydowym na autostradzie A1 w Rulewie (pow. świecki). Droga jest zablokowana w obu kierunkach.
Strażacy przekazali, że nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku drogi szybkiego ruchu.
Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że z powodu tego zdarzenia o godz. 20:40 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku na Gdańsk oraz Łódź, pomiędzy węzłami Nowe Marzy – Warlubie.
Zalecane objazdy:
- W kierunku Gdańska: zjazd na węzeł Nowe Marzy – DK91, dalej DW 214 na węźle Warlubie i ponowny wjazd na A1;
- W kierunku Łodzi: zjazd na węzeł Warlubie, dalej DW 214 – DK91 i ponowny wjazd na A1 na węźle Nowe Marzy.