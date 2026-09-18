Trzy auta zderzyły się w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy

2026-09-18, 18:54  Natasza Trzebuchowska/BN
Zderzenie trzech aut w rejonie skrzyżowania Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt

Zderzenie trzech aut w rejonie skrzyżowania Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt

Jedna osoba trafiła do szpitala wskutek popołudniowego piątkowego zderzenia trzech aut w pobliżu skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy.

Na miejscu jest policja, strażacy zakończyli już swoje działania. Zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Osowej Góry.

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