Trzy auta zderzyły się w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Filtrowej w Bydgoszczy

Agata Raczek, Marek Ledwosiński/KB, BN

2026-09-18, 12:26

Pożar pod Osięcinami w powiecie radziejowskim wybuchł przed godz. 12:00 w suszarni w firmie Czej-Dag. W ogniu stanęły zbiorniki z gazem. 10 z nich wybuch… Czytaj dalej »