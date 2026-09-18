Bydgoski radny ogłosił oficjalnie. „Moja współpraca ze stowarzyszeniem Rozwój Plus zakończyła się”

2026-09-18, 18:47  Natasza Trzebuchowska/BN
Michał Krzemkowski/fot. Facebook/Michał Krzemkowski

Michał Krzemkowski/fot. Facebook/Michał Krzemkowski

Bydgoski radny Michał Krzemkowski odchodzi ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Członek Prawa i Sprawiedliwości Michał Krzemkowski poinformował o zakończeniu współpracy ze stowarzyszeniem na swoim profilu na Facebooku.

Polskie Radio PiK zapytało samego zainteresowanego o powody tej decyzji. - Stowarzyszenie miało pierwotnie współdziałać z Prawem i Sprawiedliwością, a w tej chwili mówi się o powołaniu odrębnej partii - mówi Michał Krzemkowski. - Dochodzi do coraz większych podziałów, coraz większych konfliktów. W tej sytuacji podjąłem decyzję, że zostaję z partia Prawo i Sprawiedliwość - dodaje.

O komentarz prosiliśmy także innych bydgoskich działaczy stowarzyszenia Rozwój Plus. Wojciech Bielawa i Paweł Bokiej zapewniają, że decyzja Michała Krzemkowskiego nie wpłynie na funkcjonowanie klubu Bydgoskiej Prawicy ani na lokalną współpracę.

Przypomnijmy, Michał Krzemkowski do stowarzyszenia Rozwój Plus wstąpił latem tego roku.

Mówi Michał Krzemkowski

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