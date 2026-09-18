Bydgoski radny ogłosił oficjalnie. „Moja współpraca ze stowarzyszeniem Rozwój Plus zakończyła się”

2026-09-18, 18:47 Natasza Trzebuchowska/BN

Michał Krzemkowski/fot. Facebook/Michał Krzemkowski

Bydgoski radny Michał Krzemkowski odchodzi ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Członek Prawa i Sprawiedliwości Michał Krzemkowski poinformował o zakończeniu współpracy ze stowarzyszeniem na swoim profilu na Facebooku.

Polskie Radio PiK zapytało samego zainteresowanego o powody tej decyzji. - Stowarzyszenie miało pierwotnie współdziałać z Prawem i Sprawiedliwością, a w tej chwili mówi się o powołaniu odrębnej partii - mówi Michał Krzemkowski. - Dochodzi do coraz większych podziałów, coraz większych konfliktów. W tej sytuacji podjąłem decyzję, że zostaję z partia Prawo i Sprawiedliwość - dodaje.



O komentarz prosiliśmy także innych bydgoskich działaczy stowarzyszenia Rozwój Plus. Wojciech Bielawa i Paweł Bokiej zapewniają, że decyzja Michała Krzemkowskiego nie wpłynie na funkcjonowanie klubu Bydgoskiej Prawicy ani na lokalną współpracę.



Przypomnijmy, Michał Krzemkowski do stowarzyszenia Rozwój Plus wstąpił latem tego roku.



