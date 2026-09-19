175. rocznica urodzin jednego z najbardziej zasłużonych Włocławian - Ludwika Bauera

2026-09-19, 09:30  Marek Ledwosiński/BN
175. rocznica urodzin jednego z najbardziej zasłużonych Włocławian - Ludwika Bauera - odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Brzeskiej/fot. Google Maps

175. rocznica urodzin jednego z najbardziej zasłużonych Włocławian - Ludwika Bauera - odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Brzeskiej/fot. Google Maps

Ludwik Bauer był włocławskim przedsiębiorcą, samorządowcem i filantropem, który działał na przełomie XIX i XX wieku. W niedzielę przypada 175. rocznica jego urodzin.

Założył we Włocławku kilka przedsiębiorstw, powołał do życia Włocławskie Towarzystwo Kredytu Wzajemnego oraz był współzałożycielem Włocławskiej Szkoły Handlowej, czyli dzisiejszego renomowanego Liceum Ziemi Kujawskiej. Dla tej szkoły ufundował również bursę. Ludwik Bauer był też pierwszym burmistrzem Włocławka i pierwszym honorowym obywatelem miasta.

Uroczystości urodzinowe w ten weekend organizuje jego macierzysta parafia ewangelicko-augsburska, kierowana obecnie przez pastora Dawida Mendroka. - W sobotę, 19 września o godz. 16:00, odbędzie się koncert muzyki organowej „niekościelnej", a bardziej filmowej. Z kolei w niedzielę, 20 września o godz. 9:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Brzeskiej 20 odprawione zostanie nabożeństwo upamiętniające 175. rocznicę urodzin Ludwika Bauera. Przedstawimy jego sylwetkę oraz będą złożone kwiaty pod tablicą - informuje pastor.

We Włocławku Ludwik Bauer jest patronem ulicy w centrum Śródmieścia. Ma też dwie tablice pamiątkowe - na terenie kościoła ewangelickiego właśnie oraz w gmachu Liceum Ziemi Kujawskiej.

Relacja Marka Ledwosińskiego

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