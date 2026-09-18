Bezpieczeństwo i profilaktyka na drodze. W Toruniu można było wsiąść do symulatora dachowania

2026-09-18, 18:32 Monika Kaczyńska/BN

Bezpieczeństwo i profilaktyka na drodze. Specjalna akcja w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

O bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego mówiono podczas specjalnej akcji przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach można było wsiąść do symulatora dachowania, spotkać się z policjantami i wziąć udział w kursie pierwszej pomocy.

Najmłodsi członkowie naszego społeczeństwa dowiedzieli się, na jaki numer mamy dzwonić, by wezwać pomoc, a także jakie informacje podać. - Co się stało, na jakiej ulicy i nasze nazwisko - mówiły dzieci.



Apel do kierowców wygłosił Robert Majewski z Fundacji Bezpieczni.eu. - Ogromna prośba do słuchaczy, którzy akurat są kierowcami - jest okres jesienno-zimowy, włączajcie światła mijania zamiast automatycznych, zwłaszcza rano i wieczorem, kiedy jest mgła.



Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach przypada 21 września.