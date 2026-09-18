2026-09-18, 17:36 Monika Siwak/BN

Buk z Bydgoszczy jednym z pięciu takich drzew w Polsce. Pochłania tysiące kilogramów CO₂ w rok/fot. Monika Siwak

Buk rosnący przy Fontannie Potop w Bydgoszczy może oczyścić powietrze z zanieczyszczeń, które wypuszczamy pokonując samochodem 200 tysięcy kilometrów. Wchłania ponad 21 tysięcy kilogramów dwutlenku węgla rocznie.

Ten pomnik przyrody jest jednym z trzech drzew w Bydgoszczy i pięciu w Polsce, które oznakowano w ramach ogólnoeuropejskiej akcji TreeTag. Ma ona na celu pokazanie, jak niezastąpione „usługi” świadczą dla nas drzewa - i to za darmo.



Plakaty pojawiły się też na platanie przy kościele na Placu Wolności i na miłorzębie przy rondzie Jagiellonów. Zasługi drzew w liczbach zdumiewają przechodniów - miłorząb produkuje tlenu na 20 dni rocznie dla jednej osoby.



- Ta akcja ma podkreślić, że musimy patrzeć na drzewa nie tylko jak na element estetyczny, ozdobny, ale też coś, co wpływa na nasze samopoczucie i poprawia jakość naszego środowiska - mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia MODrzew.



Etykiety pojawiły się na ponad tysiącu drzew w całej Europie. W Polsce koordynatorem kampanii jest Nature-Based Tree Management. Organizatorzy akcji zachęcają do zrobienia sobie zdjęć z oznaczonymi drzewami i opublikowania w mediach społecznościowych z hasztagiem #EUTreeTag.